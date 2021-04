No Jogo da Discórdia desta segunda (12) do Big Brother Brasil, os participantes tiveram que montar o próprio pódio e apontar quem não tem a menor chance de ganhar o reality. Eles montaram o pódio a primeira vez com menos de um mês de programa.

Thaís Braz e Viih Tube empataram como campeãs com três indicações ao pódio. Já Arthur foi indicado negativamente como o participante que não tem a menor chance de vencer o reality e recebeu quatro votos de que não ganha.

Arthur, João Luiz, Camilla de Lucas e Juliette tiveram duas indicações ao pódio. Na votação Viih Tube disse que, mesmo com a amizade abalada com Juliette, a manteria no seu pódio. Juliette colocou Camilla no segundo lugar e retribuiu a indicação de Viih Tube, colocando a youtuber em terceiro lugar. Gil, Fiuk e Caio receberam apenas uma indicação ao pódio.

Pocah foi indicada por João Luiz e Gilberto como a participante que não tem chance de ganhar. Ela não gostou da justificativa do professor de Geografia de que ela perdeu muitos aliados e isso pode acarretar de alguma forma futuramente no jogo. “Ah, eu devo sair porque as pessoas saíram, deve ser isso”, reclamou Pocah.

João Luiz tentou se justificar e se dispôs a conversar com a cantora depois da dinâmica. “Se você não quiser, tudo bem”, disse o professor. A cantora debochou dizendo: “Tá ótimo”. Ele respondeu que estava perfeito para ele e Pocah respondeu: “Para mim melhor ainda”. Antes do jogo, a cantora já estava abalada ao descobrir que tinha sido votada por Camilla de Lucas na formação do Paredão do BBB.

CONFIRA OS PÓDIOS:

Arthur

Pódio: Pocah e Caio

Quem não ganha: Juliette

Fiuk

Pódio: Gilberto e Thaís

Quem não ganha: Arthur

Thaís

Pódio: Viih Tube e Pocah

Quem não ganha: Caio

João Luiz

Pódio: Camilla de Lucas e Thaís

Quem não ganha: Pocah

Camilla de Lucas

Pódio: João Luiz e Juliette

Quem não ganha: Arthur

Pocah

Pódio: Arthur e: Thaís

Quem não ganha: Gilberto

Viih Tube

Pódio: Thaís e Juliette

Quem não ganha: Arthur