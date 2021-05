Era pra ser um intervalo tradicional do programa Encontro, com Fátima Bernardes, mas um erro da Globo acabou dando o que falar. Por cerca de cinco segundos foi exibida a vinheta de plantão da Globo, que só entra na programação em casos de notícias urgentes, como falecimentos ou definições importantes para o país.

O assunto deu o que falar nas redes sociais. “Pior do que o susto do plantão da Globo, é o susto e curiosidade de um plantão globo que não foi finalizado”, disse uma internauta no Twitter. “Quem apertou o botão de plantão da Globo sem querer”, questionou outra internauta.

Vinheta de intervalo do "Encontro" … aí DO NADA, "Plantão da Globo" … cortam DO NADA tbm e colocam a chamada de "A vida da gente" … meu foi muito aleatório isso, mas tbm deu um susto em geral, certeza! Agora despertou a curiosidade de uma nação 🤷🏻‍♂️😬#plantaoglobo #encontro pic.twitter.com/wERN4A1fvM — Nowhere Boy🌳 (@ericshinjo1910) May 25, 2021

“Um errinho”

A apresentadora Fátima Bernardes explicou, após um certo tempo, que tinha ocorrido um erro na programação e que as pessoas não precisavam ficar preocupadas. “Foi um errinho, não aconteceu nada”, disse a apresentadora.

O grupo Melin, que fazia uma participação no Encontro, contou que teve que preparar o emocional para aguentar a surpresa.