Um acidente na madrugada desta segunda-feira (13) envolvendo o ônibus da banda Garotos de Ouro, em Águas Mornas, na Grande Florianópolis, vitimou Airton Machado, 62 anos, vocalista do grupo. A esposa do cantor também estava no veículo e ficou ferida, mas não se tem informações sobre o estado de saúde dela.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo saiu da pista no km 44,2 por volta da 1h40. O ônibus teria perdido os freios em um trecho de descida e batido contra um paredão de pedras. No veículo viajava apenas o casal, já que o restante do grupo se deslocava em carros próprios.

Airton fez o seu último show em uma casa de eventos na cidade de São Joaquim, na Serra catarinense, na noite de sábado (11). Além de vocalista, Airton era um dos fundadores da banda. Não há detalhes sobre o velório. Seu último post na rede social Instagram foi um agradecimento ao show.

Sucessos da banda

Garotos de Ouro é uma banda tradicionalista formada em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Entre os sucessos da banda estão os sucessos “Vuco-Vuco” e “Me Dá Um Beijo”. A canção “No Barulho do Meu Relho”, tem mais de 1 milhão de visualizações na internet.

