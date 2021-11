O vocalista da banda de rock britânica Whitesnake, David Coverdale, causou comoção entre os brasileiros que seguem seu perfil no Twitter no início desta semana. Na segunda-feira ele postou a capa do LP Massa Falida, um dos maiores sucessos da dupla caipira Duduca e Dalvan com a frase: “Time for some of this” (Tempo para um pouco disso).

Time For Some Of This!!! pic.twitter.com/BZ0DsT0olu — David Coverdale (@davidcoverdale) November 9, 2021

Os brasileiros enlouqueceram. Muitos ficaram sem entender como é que um dos maiores artistas do rock mundial chegou a conhecer o som de Duduca e Dalvan. Muitos dos seguidores passaram a sugerir outras duplas caipiras, artistas como Odair José, discos nacionais. Outras fizeram memes e chegaram a contar suas histórias pessoais, familiares, relacionadas ao disco e à música sertaneja.

Na verdade, provavelmente David Coverdale chegou até o LP Massa Falida, do Duduca e Dalvan, por intermédio de uma matéria do The Guardian sobre um colecionador que está organizando as capas de discos mais esquisitas. Entre elas, com justiça e mérito, está a capa do disco brasileiro. Além de apresentar os dois cantores de sunga, mostra também a filha de Dalvan (chamada Dalvana) vestida de anjo em referência a música “Piquitita”.