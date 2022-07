Juma Marruá, Juventino, José Leôncio e outros personagens da novela vivem no Mato Grosso do Sul. No entanto, o Pantanal também vive no Paraná. É isso mesmo! O Parque Nacional da Ilha Grande, criado em 30 de setembro de 1997, fica na divisa com o Mato Grosso do Sul e possui as mesmas características do bioma Pantanal.

Com área de aproximadamente 78 mil hectares, o parque nacional se localiza na região dos municípios de Guaíra, Altônia, São Jorge do Patrocínio, Vila Alta e Icaraíma, no Paraná, e Mundo Novo, Eldorado, Naviraí e Itaquiraí, no Mato Grosso do Sul. A unidade é composta por mais de 200 ilhas, um dos maiores arquipélagos fluviais do mundo.

Foto: Erick Caldas Xavier / ICMBio.

O Parque Nacional da Ilha Grande é formado pela Mata Atlântica, numa zona de transição com o serrado. Muitas pessoas dizem que a região tem características do Pantanal, mas isso acontece pela presença de muitas áreas de várzea.

O Pantanal Paranaense, assim como o Pantanal do Mato Grosso do Sul, possui várias espécies ameaçadas de extinção, como o cervo-do-pantanal, o jacaré-do-papo-amarelo, a onça pintada e o tamanduá-bandeira.