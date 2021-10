Desde o início da tarde desta segunda-feira (04), as redes sociais Facebook, WhatsApp e Instagram estão fora do ar no Brasil e mais outros países. A pane também interferiu o funcionamento de apps como Telegram e também TikTok.

Mal demorou para que uma chuva de piadinhas e memes surgissem numa das poucas redes sociais que continuam no ar, o Twitter. A Tribuna fez uma seleção das mais engraçadas, que você pode conferir logo abaixo:

Mark Zuckerberg fixing the server down of Facebook, Instagram and Whatsapp 🤣🤣 #serverdown pic.twitter.com/aovoZrGQ5k — Abhijeet Priyadarshi (@abhi_darshi) October 4, 2021

Facebook Instagram y WhatsApp se caen*

Twitter inmediatamente: pic.twitter.com/95gFpwttO6 — El Cbas (@ElCbas26) October 4, 2021

Facebook

WhatsApp

Instagram fora do ar…



EU: pic.twitter.com/aKbFt589xI — Diferentona ✨💛 (@diferentonabr) October 4, 2021

WhatsApp, Instagram e Facebook fora do ar/ Mark Zuckerberg: pic.twitter.com/LqZSCD2QL6 — LD (@Diaaaas18) October 4, 2021

Whatsapp, Instagram e Facebook fora do ar. pic.twitter.com/eiqm0jQeDQ — Luiz Claudio Marinho (@LuizCMarinho) October 4, 2021

Whatsapp, Instagram e Facebook fora do ar

O twitter:🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/CcVnBmblXp — muffin ˣᵒ (@cybersextape) October 4, 2021

Novidades do Whatsapp fora do ar pic.twitter.com/mCKife3gJs — Guilherme Redü (@guili_redu) October 4, 2021

Whatsapp, Instagram e Facebook fora do ar :



Sede do Twitter :😂😂😂😂#whatsappcaiu

Wi-fi / Snapchat pic.twitter.com/QvLElwSWyt — VIni💤 (@VINIWESS) October 4, 2021

whatsapp, instagram, Spotify, facebook, telegram e tiktok estão fora do ar a menos de 6 horas e o mundo está assimpic.twitter.com/9WtS77oalv — nicolas (@ahs_nicolas) October 4, 2021

