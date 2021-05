O jornalista William Bonner, 57, voltou a ser um dos assuntos mais comentados nas redes sociais neste sábado (22). Depois de surpreender ao aparecer de barba na bancada do Jornal Nacional (Globo), dessa vez o motivo foi a citação que ele fez de Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor -ex-participante do Big Brother Brasil 21.

Ao anunciar a notícia sobre o rover chinês Zhurong explorando a superfície de Marte, Bonner disse que há 25 anos, quando estreou no JN, ficaria furioso caso uma cartomante fizesse essa previsão.

“Eu ia sair furioso, eu ia sair indignado como diria o Gil do Vigor do BBB”, afirmou, imitando a pronúncia do economista pernambucano para a palavra “indignado”.

“Viu e não é que aconteceu mesmo”, respondeu a jornalista Renata Vasconcellos, que divide a bancada do jornal com Bonner.

O diretor Boninho respondeu dizendo que a notícia sobre o robô chinês é incrível e que Bonner está chique com a barba. “E citar Gil é um reconhecimento dessa pessoa especial que é a imagem do BBB 21”.

Nas redes sociais, a citação rendeu milhares de comentários entre a noite de sábado e a madrugada deste domingo (23). “Ser citado pelo Bonner barbudo é para poucos. Ele já é maior que o BBB 21 inteiro”, disse uma fã de Gil do Vigor.

Na segunda-feira (17), ao aparecer de Barba, Bonner agitou as redes sociais. O novo visual foi adotado após um período de férias do apresentador e virou alvo de muitas brincadeiras.

“O William Bonner já desistiu e deixou a barba crescer, tempos difíceis”, comentou uma pessoa nas redes sociais. “A pandemia fez até o Bonner ficar de barba por fazer”, disse outra. ” Bonner de barba, 2021 já encheu o saco de todo mundo”, afirmou uma terceira.

Bonner ficou satisfeito com as reações. “A maioria das pessoas parece ter gostado da surpresa, pelo retorno que eu tive. Então, vou ficar de barba. Por quanto tempo eu não sei”, afirmou em entrevista a Fernanda Gentil, do Se Joga (Globo), neste sábado.

Até Fátima Bernardes, ex-mulher do jornalista, gostou da novidade. “Eu achei que ele fez muito bem em experimentar alguma coisa diferente. Eu adoro mudanças. Ficou bem bacana”, aprovou.