A modelo Yasmin Brunet, 33, esposa de Gabriel Medina, 27, afirmou que o surfista foi “roubado na cara dura” ao perder o pódio para o japonês Kanoa Igarashi. Durante a competição, Brunet fez lives em seu Instagram, e demonstrou descontentamento com a derrota do marido.

“O surfe é subjetivo, dá para roubar fácil”, disse. “Se eu estivesse lá, não deixava roubarem”, completou a modelo. Ainda na transmissão, ela pediu para que internautas perguntassem aos perfis do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), a CBsurfe e ao Time Brasil porque eles não defendiam seus atletas.

“O COB, a CBSurf está lá para representar os brasileiros, para defender eles. Todo mundo aqui viu que o Gabriel foi absurdamente roubado. Eles fizeram algo, não? Eles vão fazer alguma coisa? Não. Não vão fazer nada”, começou.

“Queria pedir para vocês irem no Instagram do COB, da CBSurfe, do Time Brasil e perguntar para eles porque eles vão deixar um atleta deles ser completamente roubados? É assim que eles defendem os atletas? Agora vocês vão começar a entender o que eu estava falando desde o início”, desabafou.

Após encerrar a live, Brunet publicou uma declaração para o marido. “Você foi incrível! Fez tudo o que poderia fazer e mais um pouco. Tenho muito orgulho de você! Estamos do seu lado e não vamos fingir que não vimos o que aconteceu”, escreveu.

“Foi roubado na cara dura. Só gostaria muito que alguém se posicionasse e te defendesse… Te amo meu lindo”, completou. Na legenda, internautas apoiaram a modelo, apontando que o surfista merecia uma nota maior. “Roubo em Tóquio”, escreveu um.

“Não merecia isso. Contava com ele e Italo no topo. Estamos com você Medina! Não desanima nem se sinta culpado. Você foi roubado. Força guerreiro!”, pontuou outro. “Roubaram sim! Ele foi e é o melhor! Campeão para todos que estão assistindo! Vamos defendê-lo, todos!”, afirmou também a apresentadora Ligia Mendes.

Ouro é do Brasil

Apesar disso, o ouro olímpico veio para o Brasil. O surfista Italo Ferreira, 27, conquistou a primeira medalha ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio e famosos vibraram com a conquista nas redes sociais, tanto pelo ouro quanto por Ferreira ser o primeiro campeão olímpico do surfe mundial.

O ator Francisco Vitti, 24, escreveu em seu Twitter: “4:20 da manhã se confirma o primeiro ouro olímpico do Brasil no surf”, em outro tuíte pontuou ser “impossível não estar chorando agora”. “Agora o ouro vem! Parabéns Ítalo! Passamos as Ilhas Bermudas!”, escreveu o ator Marcelo Adnet, 39.

O apresentador Felipe Castanhari, 31, pontuou que “valeu a pena ficar até as 4:20 acordado”. A atriz Juliana Paiva, 28, também celebrou: “É isso aí Italo Ferreira, fé! Precisamos dessa injeção de ânimo, vamos renovar a nossa fé!”.

“É ouro! Ninguém tira dele! Pode vir jurado, pode vir quem for! Ítalo Ferreira é ouro pro Brasil! É o melhor surfista do planeta”, afirmou o youtuber Felipe Neto, 33. “Emocionante! Parabéns, Italo Ferreira! Muito orgulho de você que vai ficar na história! O 1º ouro olímpico do surf é do Brasil!”, completou Christina Rocha, 64.

Em seu perfil do Instagram, Ferreira compartilhou fotos no pódio e escreveu na legenda: “Diz amém que o ouro vem! Obrigado meu Deus, Glória a ti”. Nos comentários famosos como Fernanda Paes Leme, 38, e o jogador de futebol Daniel Alves, 38, também celebraram a vitória. “Foi lindo! Parabéns”, escreveu a atriz.