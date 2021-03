Com o pai e a mãe internados para tratar complicações da covid-19, Yudi Tamashiro, 28, publicou um vídeo nesta quinta (18) em que se ajoelha e faz orações em frente ao hospital em que eles são atendidos, em Santana de Parnaíba (45 km de SP).

Nas imagens, o ex-apresentador do Bom Dia & Cia é acompanhado por um grupo, que canta músicas religiosas. Chorando, Yudi afirmou: “Eu estou fazendo isso não só pela minha família. Faça o mesmo, ore pelos seus familiares, pelas suas famílias, ore. Eu acredito em um milagre.”

LEIA TAMBÉM: Agnaldo Timóteo é internado na UTI com covid-19

Nelson, pai de Yudi, sofreu um infarto na noite de segunda (15) em decorrência da Covid. “Estado do meu pai está pior.”, afirmou ele, na ocasião.

Em vídeo publicado nas suas redes sociais na quarta (17), Yudi afirmou que a mãe sentiu muita falta de ar e também teve de ser internada. “Levei minha mãe no hospital também, ela estava com muita falta de ar. O médico falou que era interessante internar a minha mãe, só que não tinha vaga no hospital particular. Aí me bateu mais desespero ainda.”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yudi Tamashiro (@yuditamashiro)

A irmã de Yudi também recebeu diagnóstico diagnóstico positivo para a doença, mas não precisou ser hospitalizada.

LEIA TAMBÉM: Mãe de Paulo Gustavo pede orações para que humorista se recupere da covid-19

“É a primeira vez que entro na minha casa e meu pai e minha não estão na sala assistindo a novela deles. Meu pai está intubado, ele teve uma parada, está com problema nos rins e parece que vai ter que fazer hemodiálise. Encheram ele de medicamento para tentar voltá-lo a estabilidade”, afirmou o apresentador em vídeo.