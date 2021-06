Após fazer sucesso nas redes sociais com seu look de inverno composto de gorro, roupão, meia e chinelo de dedo, Zeca Pagodinho, 62, disse que adora o frio e que com as temperaturas baixas troca a cerveja por um bom vinho.

“Sou um carioca que não gosta de praia nem de sol, eu passo mal. Acho bem melhor quando está frio. Curto olhar no armário e escolher uma roupa bacana para usar, acender uma lareira ou uma fogueira, se eu estiver em Xerém, aonde tenho passado mais tempo ultimamente”, afirmou o cantor ao jornal O Globo.

“Aproveito para beber um vinho bom, não dá para beber cerveja, até porque a gelada pede um parceiro e com a pandemia não podemos encontrar”, completou ele.

Na quinta (17), Zeca Pagodinho viralizou na internet ao publicar no Instagram seu visual de inverno e brincar na legenda: “No inverno, as pessoas ficam mais elegantes, não é mesmo?”.

A foto tem quase 200 mil curtidas e pouco mais de 5.100 comentários. O look é bem parecido com o que ele já tinha publicado em 2020. Na semana passada, o Rio de Janeiro, onde mora o cantor, bateu recorde de frio, com temperaturas na casa dos 12 ºC.

Segundo previsão do Climatempo, o inverno de 2021, que começou na madrugada desta segunda (21) e segue até 22 de setembro, tende a ser mais quente que a média no Sudeste do país. Apesar disso, algumas massas de ar frio são esperadas ao longo da estação.