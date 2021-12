A segurança no trânsito é essencial para quem está sempre enfrentando congestionamentos e pegando estradas. Ainda mais para empresas que trabalham com cargas e entregas.

Porém, apesar de não ser fácil lidar com o tumulto do trânsito e da locomoção de um ponto para o outro, há maneiras de garantir a segurança do motorista e do veículo. Olha só:

1 – Revisão em dia

Na revisão, é feita a vistoria de todo o carro, da parte elétrica, do motor, dos pneus, do escapamento e assim por diante. Por esse motivo, levar o veículo a mecânicos e técnicos especializados evita que algo ocorra com seu veículo no meio de pistas.

2 – Evite o celular

De acordo com a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet), o uso do celular no trânsito é a principal causa de acidentes entre a faixa etária dos 20 aos 39 anos. A pesquisa realizada pela Abramet constatou que digitar enquanto dirige a 80 km/h é igual a dirigir com os olhos vendados por um percurso de até 100 metros.

Assim, para proteger a sua vida e a de outras pessoas, é importante usar o celular ao volante. Caso seja necessário fazer uma ligação ou enviar uma mensagem urgente, o ideal é parar o carro.

3 – Monitoramento

Uma solução que pode auxiliar com diversos problemas no veículo é o monitoramento feito por uma empresa de segurança. Nesse monitoramento, se ocorrer um furto ou assalto[1] , você pode verificar a localização de seu veículo com a central da empresa, para tentar recuperá-lo.

Fora que é uma ótima opção para empresas que querem economizar com os custos da frota de veículos, já que no aplicativo da Carrosat, por exemplo, você pode acessar em tempo real a localização, o histórico completo dos trajetos e as melhores rotas para economizar combustível.

4 – Assistência 24h

Outro recurso que é extremamente útil, é a assistência 24h. Por meio dela, você pode contar com ajuda em situações inesperadas, se acontecer uma pane elétrica/mecânica e pane seca, recarga de bateria, troca de pneus, envio de chaveiro, transporte para retirada do veículo, hospedagem, meio de transporte alternativo, entre outros serviços.

Mas, claro, tudo isso só é possível com a empresa de segurança certa. E a Carrosat garante esses serviços com qualidade e eficiência. Trata-se de uma solução da empresa Alcatraz Segurança que está há mais de 20 anos protegendo carros de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Entre em contato para tirar as suas dúvidas e ter mais segurança no trânsito.

A Carrosat Rastreamento está localizada na Av. Pres. Getúlio Vargas, 3738 em Curitiba – PR.