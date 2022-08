Uma pessoa morreu após um acidente na BR-277, em Campo Largo, por volta das 19 horas desta quinta-feira (18). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na altura do km 123, no sentido Sul da rodovia. Não há registro de neblina na região.

Uma equipe da PRF está no local fazendo o atendimento da situação. Ainda não há informações a respeito do tipo de acidente que teria provocado a morte da pessoa no local, se teria sido um atropelamento ou colisão entre veículos. Também não houve identificação da vítima.