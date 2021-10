Colisões de veículos com semáforos já causaram um prejuízo de R$ 293.895,64 à prefeitura de Curitiba desde o início deste ano. No período, a Superintendência de Trânsito (Setran) registrou a abertura de 60 chamados para consertos diversos: uma média de seis por mês.

“Além do custo, é um grave problema para a segurança viária de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres enquanto o semáforo fica inoperante e a estrutura passa pelo serviço de manutenção necessário, após cada novo acidente”, destaca a superintendente de Trânsito, Rosangela Battistella. Foram ao menos 7.885 horas trabalhadas em reparos com acidentes nos semáforos.

Os acidentes nesse tipo de estrutura incluem danos causados às colunas dos equipamentos voltados à sinalização para os veículos e, também, aos semáforos para pedestre, além de estragos nos porta-focos e nos chamados braços projetados (que liga a coluna implantada na calçada ao semáforo na via).

“Nesses casos, desenvolvemos um trabalho para tentar identificar o condutor que provocou a colisão – e que muitas vezes foge do local – para que seja responsabilizado pelos danos. Abrimos um processo para que faça o devido ressarcimento dos custos com a recolocação da sinalização”, ressalta a superintendente da Setran.

Programa Vida no Trânsito

Relativa ao ano de 2020, a análise mais recente do Programa Vida no Trânsito (PVT) aponta que 39,2% do total de acidentes com mortes no trânsito da capital ocorreram após colisão. Na sequência, aparecem os atropelamentos, que correspondem a 35,4% dos acidentes fatais.

O PVT demonstra ainda que 71,3% dos acidentes com óbitos ocorrem em ruas e avenidas da capital, enquanto 22,1% estão em rodovias que cortam a cidade e 6,6% na Linha Verde. O período da noite é o que mais concentra os acidentes de maior gravidade: 36,5% do total.

