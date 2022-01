A Guarda Municipal flagrou um jovem de 19 anos pichando o muro lateral do Palacete Wolf, na madrugada desta quinta-feira (27). No período de cinco meses, esta foi a quinta vez que o indivíduo foi detido por equipes da GM – a segunda desde o início do ano.

Nesta madrugada, o flagrante aconteceu após um acionamento de testemunhas para o telefone de emergência 153 da corporação. Com o jovem, as equipes do Grupo de Pronto Emprego Operacional (GPEO) encontraram uma garrafa pet de dois litros com tinta, um rolo de pintura e uma lata de tinta spray preta.

Ele foi conduzido à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Como medida administrativa, o jovem foi autuado em R$ 20.862. A multa está prevista na lei municipal nº 15.089/2017. O valor é de R$ 5.215,50 aplicados ao crime cometido em patrimônio particular. Em patrimônio público, o valor é de R$ 10.431. A reincidência acarreta multa no valor em dobro, de acordo com o determinado pelo Código de Posturas de Curitiba (lei 11.095/2004).

O rapaz acumula 14 boletins de ocorrência. Além dos casos de pichação, ele tem antecedentes por furto, perturbação do sossego, lesão corporal e posse de drogas.