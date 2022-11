A sambista Alcione, um dos maiores nomes da música brasileira, chega ao palco da Live Curitiba nesta sexta-feira (25), a partir das 23h, para cantar seus maiores sucessos, além das inéditas do seu mais novo álbum Tijolo por Tijolo. Após quase sete anos sem gravar um CD com canções inéditas, o público curitibano pode esperar por um espetáculo marcante e assinado por grandes nomes da música brasileira.

Alcione, que já ultrapassou a marca de 12 milhões de discos vendidos, traz composições de Serginho Meriti, Altay Veloso, Paulo César Feital, Arlindo Cruz, Fred Camacho, Edil Pacheco, Zé Américo Bastos, Salgado Maranhão, Telma Tavares, Roque Ferreira e outros bambas. “Tijolo por Tijolo” é o 42º álbum de Alcione (sem contar os três compactos iniciais gravados antes do primeiro LP), em quase 50 anos de uma carreira sólida, longeva e de sucesso.

Sucesso que extrapolou fronteiras internacionais, vide a mais recente – e aplaudida – turnê europeia por países como Suíça, Alemanha, França, Itália e Portugal. Ao todo, Marrom já levou seu canto a mais de 30 países. Tijolo por Tijolo, caminhando sem afobação para chegar ao topo, Alcione alcançou um patamar diferenciado.

O roteiro do show, por mais que tenha o nome do mais recente álbum de Marrom, é composto pelos grandes sucessos da cantora, como “A Loba”, “Estranha Loucura”, “Meu Ébano”, “Você Me Vira a Cabeça” e “Não Deixe o Samba Morrer”.

Diogo Nogueira

Para completar a magnitude do evento, o cantor e compositor Diogo Nogueira garante a dobradinha. Isso mesmo! Duas grandes apresentações em uma noite. O show do sambista começará 01h com a apresentação do projeto “Samba de Verão”, audiovisual indicado a melhor álbum de samba/pagode na 22ª edição do Grammy Latino de 2012.

O cantor, que completa 15 anos de carreira em breve, está em turnê por algumas capitais com o show deste projeto, que estreou no Vivo Rio/RJ em agosto de 2021, com enorme sucesso de crítica e público. Agora, chega a Curitiba para apresentação única, já na madrugada do dia 26 de novembro.

O show “Samba de Verão” tem duração de 80 minutos e traz um repertório com músicas inéditas deste audiovisual que já se tornaram sucesso, como “Bota Pra Tocar Tim Maia” – que caiu no gosto do público, atingindo mais de um milhão de views em menos de um mês –, “Ouro da Mina”, além da nova parceria de Diogo e Moacyr Luz na música “Cadê?”. Também estará no show “Andança”, uma homenagem a Beth Carvalho, e “Espelho”, de seu pai João Nogueira, assim como não ficarão de fora seus sucessos “Pé na Areia”, “Clareou” e “Sou Eu”.

>>> Os ingressos para o show de Alcione e Diogo Nogueira estão à venda pelo site Uhuu Ingressos, ao preço inicial de R$ 57,60. Clique para ver os demais preços e comprar o seu bilhete.

