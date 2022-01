A Polícia Civil do Paraná (PCPR) convenceu um homem, de 28 anos, a devolver itens furtados em Guaratuba, no Litoral do Paraná. A devolução ocorreu, neste domingo (2), no mesmo município, após policiais civis, que estão atuando na Operação Verão Paraná-Viva a Vida, conversarem com o indivíduo.

O furto aconteceu no dia 30 de dezembro, no mesmo município. Ele foi detido por policiais militares três dias após o fato e encaminhado à delegacia da PCPR, onde foi interrogado e prometeu devolver os itens.

Minutos após conversar com os policiais civis, retornou à unidade policial com os objetos da vítima. Na data do crime, o indivíduo furtou dois notebooks, uma camiseta, cinco cuecas, pen drive, tênis e uma capa para computador. Os objetos foram restituídos à vítima.

O homem foi liberado, pois não estava em situação de flagrante. Ele responderá criminalmente por furto.