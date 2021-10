De 03 a 05 de novembro os Amigos do HC promovem um bazar com produtos apreendidos pela Receita Federal. A renda obtida com a compra dos itens será revertida para o Programa de Atenção à Pessoa Idosa da entidade. A nova edição será presencial na Sede dos Amigos do HC e o atendimento será somente mediante agendamento prévio pelo site.

O agendamento deve ser feito com antecedência pelo site e será individual, ou seja, não será permitida a entrada de acompanhantes. A organização recomenda que os interessados se programem e cheguem cedo, com ao menos 30 min de antecedência do horário agendado.

A organização avisa que, se o agendamento for cancelado, o interessado não puder comparecer no horário marcado e não houver mais disponibilidade de agendamento, não será permitida a entrada para compra em outros dias e horários.

O bazar terá uma grande variedade de eletrônicos, brinquedos, perfumes, produtos para a casa e vestuário, com preços convidativos. O limite de compra será de R$ 700,00 por pessoa na soma de todos os produtos. A compra pode ser superior a esse valor desde que seja um único item. A Receita Federal limita a quantidade de compra de itens iguais, consultar as regras no dia com os Amigos do HC.

As mercadorias estarão à venda apenas para pessoas físicas. E, por se tratar de produtos apreendidos, os produtos não possuem Nota Fiscal, não possuem garantia e não serão feitas trocas. O parcelamento máximo permitido é em três vezes, ou parcela mínima de R$ 200,00.

Somente o titular do CPF agendado poderá comprar os produtos no bazar. É obrigatória a apresentação de um documento com foto e CPF. Quem já comprou no Bazar dos Amigos do HC com produtos apreendidos pela Receita Federal on-line e passou do limite de R$700,00 não poderá comprar novamente. Quem possui saldo, por não ter atingido o limite, poderá realizar seu agendamento.

A Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas é uma Organização da Sociedade Civil (OSC), sem fins lucrativos, que atua na defesa de direitos e promoção da saúde. Nosso compromisso consiste em melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes, familiares e acompanhantes de tratamento no Complexo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná.

A sede da Amigos do HC fica na Av. Agostinho Leão Jr, 336, bairro Alto da Glória.