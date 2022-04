As chuvas que caíram na região de Curitiba e a previsão de novas precipitações fizeram com que a Defesa Civil do Paraná emitisse um alerta de temporal. Na mensagem, enviada por SMS por volta das 6h30, são previstas tempestades com chuvas intensas, raios e vendaval. A vigência é de 6h.

Segundo o Simepar, a madrugada foi de tempo instável e chuvoso em toda a metade sul do Paraná. A chuva variou de fraca a moderada na maioria dos municípios, no entanto sobre o setor oeste ocorrem algumas pancadas mais fortes acompanhadas de muitas trovoadas.

Nesta sexta-feira, o tempo continua instável no Paraná, em decorrência do deslocamento de um sistema frontal pelo oceano, na altura do Sul do Brasil. Na “metade sul” do Estado as precipitações ocorrem a qualquer momento do dia, acompanhadas também por descargas atmosféricas. Em pontos bem localizados pode ventar forte.

A mínima prevista para a região de Curitiba é de 16ºC, com máxima em 23°C. No Litoral, as temperaturas variam de 19°C a 26°C, enquanto nos Campos Gerais a previsão aponta 15°C de mínima e 25/C de máxima.

Na faixa norte paranaense, o destaque fica por conta das altas temperaturas, com chuvas localizadas e rápidas. Em Maringá a máxima chega a 30ºC e 31°C em Paranavaí.

Neste sábado, o tempo segue sujeito a chuvas no Paraná. Há uma frente fria que avança rápido e favorece para a condição de instabilidade sobre o Estado. As precipitações ocorrem preferencialmente durante a madrugada e manhã, inclusive não se descartando alguma chuva mais forte. Em relação às temperaturas, em média apresentam uma elevação mais lenta até a tarde, enquanto em áreas bem ao sul fica ligeiramente frio à noite.