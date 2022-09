Um bolão feito em Curitiba ficou no quase, por uma dezena, de faturar o prêmio de R$ 110 milhões que estavam acumulados para o sorteio da Mega Sena 2520, na noite desta quinta-feira (15). Como ninguém acertou as seis dezenas, o valor para sábado, da Mega, saltou para R$ 125 milhões. Lembrando que você pode acompanhar aqui na Tribuna o resultado da Mega Sena 2521, a partir das 20h de sábado.

O bolão que ficou na quina da Mega Sena tinha apenas duas cotas e, os ganhadores, vão ter que dividir um prêmio de “consolação” de R$ 39,6 mil. A aposta vencedora da quina da Mega Sena foi feito na Arca da Sorte Loterias, situada no Centro de Curitiba.

Além deste bolão realizado em Curitiba, outras onze apostas feitas no Paraná também ficaram na trave, com cinco dezenas da Mega Sena 2520. Das onze, quatro eram bolões e sete apostas simples, de seis números.

Os bolões vencedores do Paraná foram feitos em Paranaguá (RCP Loterias, com 17 cotas e prêmio de R$ 119 mil), Maringá (Lotérica Reis, com 27 cotas e prêmio de R$ 119 mil), Londrina (Lotérica Colimas, com 10 cotas e prêmio de R$ 119 mil) e Apucarana (Mundial Loterias, com 16 cotas e prêmio de R$ 158 mil).

As apostas simples que faturaram a quina no Paraná são de Campo Mourão (Lotérica Cristal), Mercedes (Lotérica Mercedes), Pinhais (Internet banking da Caixa), Pinhão (Canal eletrônico), Ponta Grossa (Canal Eletrônico) e São Manoel do Paraná (Lotérica São Manoel) e Wenceslau Braz (Lotérica Brasil). Em todo o Brasil, foram 160 apostas ganhadoras da quina da Mega Sena.

Mega Sena 2521 tem bolada milionária

Já pensou em faturar uma boa grana no próximo sábado? A chance é agora. a Mega Sena 2521 está com prêmio acumulado em R$ 125 milhões para quem acertar as seis dezenas que serão sorteadas. Você acompanha aqui na Tribuna o resultado da Mega Sena 2521, a partir das 20h de sábado.

Como jogar na Mega Sena?

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas. Para jogar é preciso marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50