Aposentados e pensionistas começaram a receber a partir desta quarta-feira (25) a segunda parcela do décimo terceiro salário pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Inicialmente irão receber os beneficiários que ganham um salário mínimo (R$ 1.212). Os que recebem acima desse valor terão os recursos disponíveis entre os dias 1º e 7 de junho. O pagamento segue de acordo com o número do NIS. (Veja o calendário). A primeira parcela do decido terceiro foi paga em abril. Para consultar o valor, o beneficiário pode entrar no aplicativo Meu INSS ou no portal gov.br/meuinss.

Mais de 36 milhões de pessoas vão receber a segunda parcela do benefício, que vai cair na conta junto com o pagamento regular do pagamento referente ao mês de maio. Segundo o INSS, com a primeira e segunda parcelas pagas, serão injetados cerca de R$ 56,7 bilhões na economia do país. Este é o terceiro ano consecutivo que os pagamentos do décimo terceiro salário do INSS ocorrem entre abril, maio e junho. Quem recebe Benefício de Prestação Continuada (BPC) não recebe o décimo terceiro salário.

