Neste sábado (2), a partir das 20h, a Caixa Econômica Federal sorteia o concurso 1803 da Timemania, a loteria que reverte parte de seus rendimentos para time de futebol. Acumulada desde o concurso 1738, que correu no “longínquo” 20 de janeiro, a Timemania pode pagar o maior prêmio da sua história, no valor de R$ 41,5 milhões para quem acertar as sete dezenas sorteadas entre as 80 disponíveis no volante.

O maior prêmio pago até então havia sido em 5 de dezembro de 2017, no concurso 1115, quando premiou o ganhador com R$ 32.484.301,48. Neste ano, o prêmio máximo da Timemania só foi pago uma vez, justamente no dia 20 de janeiro, para um apostador de Cuiabá (MT).

Como apostar e chances de ganhar

Para apostar na Timemania, o jogador precisa escolher 10 de 80 números, além de um time do coração (entre os 80 disponíveis). Além do prêmio máximo para quem acertar sete números, também ganham dinheiro quem acertar seis, cinco, quatro e três dezenas. Também ganha quem acertar o time do coração.

Para ganhar o prêmio máximo, a probabilidade de acerto é de uma chance em 26.472.637. A chance de acerto do time do coração é 1 e 80.

Quem quiser aproveitar para tentar a sorte no maior prêmio da história da Timemania precisa se apressar. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas de todo o Brasil ou pelo portal Loterias Online até as 18h deste sábado (2).