Depois de 42 anos no mercado, chegou a hora da despedida do Volkswagen Gol. O “artilheiro” dá adeus com a edição final chamada de Last Edition, com produção limitada de 1.000 unidades. No lugar dele, a marca coloca o Polo Track, versão mais barata de seu hatch que custará o mesmo da versão 1.0 MPI do “irmão” mais velho: R$ 79.990.

VIU ESSA? Governo define expediente nos dias de jogos da seleção na Copa 2022

A reportagem teve a oportunidade de conhecer as duas novidades da montadora em visita à fábrica de Taubaté, no interior de Sâo Paulo, onde ambos têm sido produzidos -além do Voyage. A VW ainda não divulgou muitas informações sobre ambos os veículos, o que deve ocorrer ainda em novembro. O que é certo é que ambos vêm com motor 1.0 MPI, que gera 84 cv e 10,2 kgfm.

Gol Last Edition. Foto: Divulgação/Volkswagen

Entre os principais destaques do Gol Last Edition está o contraste entre a cor vermelha da carroceria e os traços pretos ao redor do carro. Pudemos observá-los nas rodas de liga leve de 15 polegadas, na tampa traseira e na inscrição presente nas laterais. Além disso, traz um logotipo na coluna traseira fazendo alusão às rodas orbitais do Gol da primeira geração.

LEIA AINDA – “Fumar cotonete” vira febre entre adolescentes e traz alerta para os pais

No interior, deu para notar a presença de costuras vermelhas nos assentos, na coifa do câmbio, no carpete e no volante. Vale ressaltar, também, a inspiração nos bancos Recaro dos Gols GTS e GTi, do final dos anos 80 e início dos anos 90.

O estofamento traz dois tons e são dispostos da mesma forma que os clássicos da marca. Por fim, vem com o emblema da respectiva numeração no painel.

Novo titular vai a campo

Se o Gol está saindo de campo, cabe ao novo Polo Track assumir a titularidade como carro de entrada da Volkswagen. E a nova versão estreia com elementos mais modernos no visual, entre eles, formas hexagonais na grade dianteira e predominância da cor preta em componentes como retrovisores, calota e para-choque traseiro.

No interior, estreia texturização nos painéis de porta, banco com costura laranja e estofamento de dois tons.

O Polo Track vem equipado com quatro airbags, sendo dois frontais e dois laterais nos bancos dianteiros, assistente para partida em aclives e subidas, controle eletrônico de estabilidade (ESC), sistema Isofix, top tether para fixação de assento de criança, alerta de afivelamento do cinto de segurança para todas as posições, bloqueio eletrônico do diferencial (XDS+), entre outros.

Como opcionais, pode vir também com multimídia de 9 polegadas, sensor de estacionamento traseiro e cesto para transportar animais de estimação no banco traseiro.