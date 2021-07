O Ministério da Saúde incluiu adolescentes de 12 a 17 anos no Plano Nacional de Imunização (PNI) contra a Covid-19. O anúncio foi feiro na noite de terça-feira (27) pelo ministro Marcelo Queiroga. Segundo a pasta, a decisão foi tomada juntamente com Estados e municípios. A vacinação para essa faixa etária começará após a conclusão do envio de ao menos uma dose para toda a população adulta.

Adolescentes com comorbidades terão prioridade. “Nossa expectativa é atingir a população acima de 18 anos vacinada até o começo de setembro. A partir daí, vamos discutir a redução no intervalo da dose da Pfizer, assim a gente avançaria com a 2ª dose em um número maior de pessoas e também os abaixo de 18 anos”, afirmou Queiroga.