A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou neste domingo (06) que há apenas uma interdição parcial nas rodovias federais ao país. O único trecho em que o tráfego de veículos está parcialmente interrompido fica em Santarém, no Pará, enquanto todos os demais pontos de interdição já foram totalmente liberados.

Desde o início das operações para desbloquear as rodovias, a PRF afirma que desfez 1.023 manifestações em todas as regiões brasileiras. E que desde a última sexta-feira (04) todas as rodovias federais já estavam livres de bloqueios totais – desde então, a corporação contabiliza mais 57 ações para encerrar as manifestações que atrapalhavam o tráfego em pontos isolados da malha rodoviária.

As manifestações nas rodovias tiveram início na noite do último domingo (30), após o anúncio da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno das eleições para a Presidência da República. Logo em seguida grupos de caminhoneiros que apoiam o presidente Jair Bolsonaro iniciaram bloqueios em diversos pontos de rodovias federais em todo o país, questionando o resultado do pleito.

Na segunda-feira (31), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a PRF agisse para desbloquear todas as rodovias federais – posteriormente, o ministro estendeu a determinação às Polícias Militares, para que também as rodovias estaduais também fossem liberadas.

Repúdio aos protestos

No início da última semana, a Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado do Paraná (Fetranspar), que representa mais de 20 mil empresas no Paraná, afirmpou à Tribuna do Paraná que repudia os atos. A Fetranspar destacou em nota que motoristas ou empresas do setor de transporte não estão presentes em nenhum dos protestos, que são movimentos isolados e praticados por profissionais autônomos que não fazem parte da federação.