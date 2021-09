Em busca de experiência e de oportunidades para alavancar sua carreira? Então, essa é pra você! A Ambev está com inscrições abertas para seus programas de estágio, trainee e para o Representa 2022. A companhia informa que busca candidatos que pensam além dos rótulos, sonham grande, querem transformar a si e todo o ecossistema relacionado à indústria, tenham perfil colaborativo e valorizam a diversidade.

Ao todo são mais de 300 vagas para as unidades da Ambev de todo o país, nas áreas de Business, Supply, Tech e Logística, sem limitação de curso universitário. Os processos seletivos são 100% online e os interessados podem se inscrever até o dia 14 de setembro, pelo site da empresa.

No processo, a Ambev não exige os testes de inglês, para tornar os programas mais inclusivos. A companhia também não limita a escolha dos candidatos por faculdade. As vagas são para talentos de todas as gerações e que queiram se desenvolver nos mundos de Finanças, Tecnologia, Negócios, Supply e Logística.

“Procuramos pessoas que vibrem nossa cultura, que não tenham medo de arriscar, questionar e que ousem encarar o desafio de se conhecer, se desenvolver e, junto com o nosso time, construir uma empresa que cresce de forma sustentável. Buscamos pessoas que entreguem o presente construindo e transformando o futuro. Talentos diversos, com sede de aprender, conectar e realizar. É isso que faz a nossa geração ser além dos rótulos”, comenta Nathalya Crisanti, Gerente de Atração da Ambev.

As seleções para o Trainee Ambev acontecem duas vezes ao ano, uma em cada semestre. Além das já tradicionais vagas para as áreas de Business, Supply e Tech, a empresa incorporou, pela primeira vez, vagas exclusivas para a área de Logística.

Já o Programa de Estágio, vai selecionar jovens potenciais ainda em período de formação para prepará-los para assumir desafios na Ambev quando tiverem concluído seus cursos. Assim como o Trainee, o processo ocorre às cegas para os talentos não serem avaliados por idade, gênero, curso ou faculdade. E o grande diferencial é que, tanto nos Estágios quanto no Trainee, os tradicionais testes de lógica foram substituídos por games inovadores e interativos, tornando o programa 100% digital, com a etapa de vídeo mais livre – dando oportunidade ao candidato de escolher se quer ou não aparecer em um vídeo de si mesmo.

Seguindo os passos bem-sucedidos do Programa de Estágio (para universitários em geral), foi lançado o Programa de Estágio Representa – exclusivo para estudantes pretos e pretas (não mais destinado aos pardos e pardas). Em 2020, a Ambev passou a oferecer bolsa de estudos de inglês aos candidatos, além de benefícios específicos como salário extra no primeiro mês de contrato, mentoria, apoio psicológico e orientação financeira e jurídica, entre outros. A Ambev acredita que, assim, além de impactar a sociedade, ajuda a abrir caminhos e criar meios para que todos na companhia tenham as mesmas oportunidades.

