A pandemia de covid-19 mudou o carnaval, até mesmo em Curitiba, que terá uma edição virtual neste ano de 2021. Com o cancelamento de das festas, multidões e bloquinhos de rua, uma cervejaria resolveu ajudar os parceiros ambulantes, que atuavam nestes eventos comercializando bebidas. A expectativa da Ambev é ajudar cerca de 20 mil trabalhadores em todo o Brasil, com um auxílio de até R$ 255 para cada um.

Sem poder contar com a renda dos dias de Carnaval, a companhia criou para eles, junto com o app Zé Delivery, a plataforma “Ajude um Ambulante”, um movimento para apoiar os vendedores com um auxílio financeiro, diminuindo o impacto das festas que não vão acontecer. Os vendedores devem fazer um cadastro online, na plataforma criada para o auxílio.

Segundo a Ambev, após a a aprovação do cadastro, o ambulante recebe o valor de R$ 150 e, também, um código para distribuir a consumidores, podendo receber R$ 5 a cada vez que o código for utilizado no Zé Delivery, com máximo de 20 usos por ambulante. Por fim, aqueles que fizerem um curso profissionalizante sobre consumo responsável de álcool disponível na própria plataforma vão receber R$ 5 extras

“Os ambulantes sempre estiveram com a gente e com os nossos consumidores nos Carnavais e esse ano não podia ser diferente. Estamos muito felizes de poder ajudar quem sempre fez parte do nosso ecossistema”, comenta Jean Jereissati, representante da empresa.