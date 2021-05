O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, presta depoimento, nesta quarta-feira, na CPI da covid-19 no Senado. Essa será a segunda tentativa da comissão de ouvir o general que comandou o combate à pandemia no Brasil ao longo de dez meses, sendo o ministro com mais tempo no cargo do governo de Jair Bolsonaro.

+Leia mais! Ex-ministro Pazuello presta depoimento na CPI da Covid; veja o que esperar

Inicialmente, ele deveria ter comparecido à CPI no começo do mês, mas acabou alegando ter tido contado com pessoas que contraíram o novo coronavírus para protelar sua ida ao Senado. Os senadores então resolveram esperar o tempo de quarentena para que o depoimento pudesse ser tomado.

+Viu essa? Bolsonaro já sugeriu tortura para quem tenta se calar em CPI, como faz Pazuello