O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo (13) que o Brasil, apesar da alta nos combustíveis, tem uma das gasolinas mais baratas do mundo. A declaração foi feita por videoconferência durante o evento conservador Brasil Profundo, organizado pelo deputado federal Filipe Barros (PL-PR).

LEIA TAMBÉM:

>> Se o petróleo é um só, por que gasolina, diesel e gás de cozinha têm reajustes diferentes?

>> Bolsonaro sanciona projeto de lei que altera cobrança do ICMS sobre combustíveis

>> PM leva donos de postos de gasolina à delegacia no Paraná

“Temos inflação, sim… Aumento de combustível… Infelizmente isso acontece no mundo todo. Estamos dando o melhor de nós. Pode ter certeza: quem pesquisa e vê, uma das gasolinas mais baratas do mundo é a nossa. Nós estamos sofrendo, mas não tanto como outros povos aí fora”, disse Bolsonaro.

No sábado (12), o presidente fez críticas à Petrobras pelo aumento no preço dos combustíveis. “A Petrobras demonstra que não tem qualquer sensibilidade com a população. É Petrobras Futebol Clube e o resto que se exploda”, disse ele.

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *