O pagamento da primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) segue nesta sexta-feira (28) para os segurados que tenham o dígito final do benefício terminado em 4.

Nesse primeiro momento, são beneficiados quem recebe o piso nacional (R$ 1.100). A primeira parcela é equivalente à metade do benefício mensal bruto pago pelo INSS e é isenta de cobrança de imposto de renda. A segunda parcela será paga entre 24 de junho e 5 de julho e terá cobrança de imposto de renda.

LEIA AINDA – Prazo de entrega do imposto de renda está perto do fim

As datas de pagamento são distribuídas de acordo com o digital final do benefício, começando pelos segurados de final 1 e terminando nos de final 0. Confira o calendário de pagamento da primeira parcela do 13º salário:

Final 1 – 25 de maio

Final 2 – 26 de maio

Final 3 – 27 de maio

Final 4 – 28 de maio

Final 5 – 31 de maio

Final 6 – 1º de junho

Final 7 – 2 de junho

Final 8 – 4 de junho

Final 9 – 7 de junho

Final 0 – 8 de junho