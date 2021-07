Um apostador de Curitiba levou para casa nesta quarta-feira (14) a bolada de R$ 737.168,42. Ele acertou as cinco dezenas sorteada do concurso 5605 da Quina, sorteada no Espaço Loterias da Caixa, em São Paulo. Os números sorteados foram 05, 31, 33, 46 e 55.

Outras 60 apostas tiveram quatro acertos, com premiação prevista de R$ 5.799,67 para cada uma. 4.580 pessoas acertaram três dezenas e levam um prêmio de R$ 131,39, enquanto 113.017 apostadores marcaram duas dezenas e ganharam R$ 2,91 de prêmio.

No próximo concurso, de número 5606, a premiação será de R$ 700 mil. O sorteio acontece nesta quinta-feira e você acompanha o resultado aqui na Tribuna.