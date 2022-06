Mais uma vez teve morador de Curitiba e de Colombo botando uma mão na bolada de R$ 40 milhões da Mega-Sena. No sorteio do último sábado, do concurso 2490, três apostas feitas no Paraná tiveram cinco acertos e levaram para casa o prêmio da quina da Mega, no valor de R$ 65.482,06 cada um.

A aposta de Curitiba foi feita na Loteria Zagonell, que fica na Rua Pedro Zagonel, no bairro Novo Mundo. A aposta de Colombo foi feita na Loterias São Gabriel, na Av. São Gabriel, 2151. A terceira aposta paranaense que acertou a quina da Mega foi feita em Rio Azul, região Sudeste do Paraná.

Na próxima quarta-feira a Caixa sorteia as seis dezenas do concurso 2491 da Mega-Sena, que terá prêmio acumulado de R$ 52 milhões.