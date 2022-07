Uma aposta simples, no valor de R$ 2,50, rendeu a um morador de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, a bolada de R$ 1.239.930,54, prêmio máximo do concurso 272 da Lotofácil. O sorteio foi realizado nesta quinta-feira, no Espaço Loterias da Caixa. A aposta de 15 números foi feita na lotérica JR Loterias.

>>> Veja o resultado da Lotofácil desta quinta-feira

O concurso desta sexta-feira da Lotofácil, de número 2573, promete prêmio de aproximadamente R$ 1,5 milhão. Para apostar basta ir até uma casa lotérica ou acessar o site Loterias Online da Caixa e registrar o seu palpite.