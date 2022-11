Dezoito apostas realizadas no Paraná ficaram no quase no concurso 2662 da Lotofácil, realizado no sábado (12). Três apostas, feitas em Vitória (ES), Portão (RS) e São Paulo (SP), foram as vencedoras com o acerto de 15 dezenas e irão levar para casa R$ 475.804,93, cada. Já as apostas paranaenses com 14 acertos vão receber R$ 1.030,28 cada, entre elas quatro de Curitiba e uma de São José dos Pinhais, na região metropolitana. (veja lista abaixo)

Em Curitiba, foram quatro vencedores com 14 dezenas, com apostas premiadas que foram feitas na Lotérica Elefante da Fortuna, Loteria Trevo, Lotérica Santa Felicidade e uma outra, realizada pela internet.

As outras 14 apostas do Paraná são de São José dos Pinhais, Paranaguá, Apucarana, Cafelândia, Campo Mourão, Cianorte, Londrina, Maringá, Missal, Nova Aurora, Ponta Grossa, Santa Isabel do Oeste, Santa Maria do Oeste e São Mateus do Sul.

O próximo concurso, marcado para a segunda-feira (14) tem estimativa de prêmio de R$ 1,5 milhão, e será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Ganhadores de Curitiba e RMC na Lotofácil 2662

Apostas ganhadoras com 14 acertos

Cidade Unidade Lotérica Quantidade de números apostados Teimosinha Tipo de Aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR ELEFANTE DA FORTUNA 15 Não Simples 1 R$1.030,28 CURITIBA/PR LOTERIA TREVO 15 Não Simples 1 R$1.030,28 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$1.030,28 CURITIBA/PR LOTERICA SANTA FELICIDADE 15 Não Simples 1 R$1.030,28 SAO JOSE DOS PINHAIS/PR LOTERICA CRUZEIRO 15 Não Simples 1 R$1.030,28





