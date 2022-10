Por pouco! Por apenas uma dezena, três apostadores de Curitiba, um da região metropolitana da capital e mais quatro de outras cidades do Paraná não levaram para casa o prêmio de R$ 85 milhões da Mega-Sena 2531, sorteado na noite de quinta-feira (20). Sem acertadores dos seis números, o prêmio milionário acumulou e a Mega-Sena 2532 pode pagar R$ 100 milhões, no sorteio do próximo sábado (22).

Em Curitiba, os sortudos que fizeram a quina da Mega-Sena 2531, com cinco acertos, vão embolsar prêmios de R$ 97.623,44 e R$ 48.811,72, que variam de acordo com a quantidade de números apostados. As apostas da capital foram feitas na Bons Ventos Loterias, Loterias Sorte de Ouro e Loterias Tio Patinhos. Já a aposta de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, foi feita na Loterias Colônia e faturou R$48.811,72.

Apostas do Paraná que acertaram cinco dezenas na Mega-Sena 2531

Cidade Unidade Lotérica

Quantidade de números apostados

Teimosinha

Tipo de Aposta

Cotas

Prêmio



CURITIBA/PR BONS VENTOS LOTERIAS 7 Não Simples 1 R$97.623,44 CURITIBA/PR LOTERIAS SORTE DE OURO 6 Sim Simples 1 R$48.811,72 CURITIBA/PR LOTERIAS TIO PATINHAS 6 Não Simples 1 R$48.811,72 GUARATUBA/PR LOTERICA GUARATUBA 6 Não Simples 1 R$48.811,72 LARANJEIRAS DO SUL/PR MILLENIUM LOTERIAS 9 Não Bolão 51 R$195.246,87 PLANALTO/PR BOLA DA SORTE 6 Não Simples 1 R$48.811,72 SAO JOSE DOS PINHAIS/PR LOTERIAS COLONIA 6 Não Simples 1 R$48.811,72 UMUARAMA/PR ASPEN 6 Não Simples 1 R$48.811,72

Quina 5979

A Caixa também sorteou na noite de quinta-feira (20) as dezenas do concurso 5979 da Quina. O prêmio acumulou, já que ninguém acertou os cinco números. Mas uma aposta de Curitiba fez quatro acertos e ganhou o prêmio de R$ 9.497,10.

CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$9.497,10

