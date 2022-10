Já que nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.530 da Mega-Sena, o jeito é descer um degrau e conferir a quina da Mega-Sena! No Paraná, quatro apostas ficaram no quase e garantiram um “prêmio de consolação” de R$ 47,2 mil.

>> Todos os resultados mais recentes das loterias!

Como ninguém fez a “sena”, o prêmio da saltou para R$ 85 milhões. O resultado da Mega-Sena 2531 você confere aqui na Tribuna, a partir das 20h desta quinta-feira (20).

Segundo a Caixa Econômica, responsável pelos sorteios da Mega-Sena, duas apostas de Curitiba ficaram a uma dezena de faturar os R$ 75 milhões que estavam acumulados. Ambas foram apostas simples, com seis números, realizadas nas seguintes lotéricas: Lotérica Skala Garibaldi, no Juvevê, e Lotérica Dia D, no Rebouças.

Apostas que ganharam na quina no Paraná

Cidade Unidade lotérica Quantidade de números apostados Teimosinha Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR LOTERIA SKALA GARIBALDI 6 Não Simples 1 R$47.236,83 CURITIBA/PR LOTERICA DIA D 6 Não Simples 1 R$47.236,83 LAPA/PR LOTERIAS COLETTE 6 Não Simples 1 R$47.236,83 MARINGA/PR LOTERICA NORTE DO PARANA 6 Não Simples 1 R$47.236,83

Como apostas na Mega Sena?

Com R$ 4,50 é possível fazer uma aposta simples, de seis dezenas, e ter a chance de concorrer a prêmios milionários. A probabilidade de acerto é de 1 em pouco mais de 50 milhões. No entanto, quanto mais dezenas são apostadas, maiores as probabilidades de ganhar. A Mega corre regularmente às quartas e sábado.