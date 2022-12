Três apostas de Curitiba chegaram a sentir o cheirinho dos R$ 65 milhões prometidos pelo concurso 2544 da Mega-Sena, sorteado nesta quarta-feira (1°), pela Caixa. Porém, ninguém teve a sorte para cravar seis números e levar esta bolada. 71 apostas, no entanto, ficaram com a “quina da Mega”, e levaram para casa R$ 61.889,52 cada um.

Na capital paranaense, duas apostas foram feitas na Arca da Sorte loterias, que fica na Rua Conselheiro Laurindo, no Centro de Curitiba, e outra aposta foi feita pela internet. No Paraná, ainda teve um ganahdor de Iguaraçu, na Loteria Canoa Grande.

No próximo sábado, o concurso 2545 tem premiação multiplicada. Quem apostar na Mega-Sena (a aposta simples custa R$ 4,5) vai concorrer a R$ 100 milhões.

