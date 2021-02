Estudantes que vão encarar o Enem podem aproveitar para ter uma aula de reação gratuita online nesta quinta-feira (25). Uma iniciativa do SAE Digital traz o youtuber, Professor Noslen, dono do maior canal de Língua Portuguesa do mundo, para realizar um aulão online e gratuito com dicas especiais de como construir uma redação do Enem nota 1.000. O evento acontece no dia 25 de fevereiro e será destinado tanto aos estudantes quanto a professores e gestores escolares.

O aulão será realizado em dois blocos. O primeiro em especial aos estudantes, o Professor Noslen irá trabalhar a estrutura da redação do texto dissertativo-argumentativo e explicar o por que é cobrado no Enem, além de analisar as cinco competências avaliadas na redação, o que elas exigem, quais são os tópicos mais desafiadores em cada uma delas, seguido por uma análise aprofundada de uma redação nota 1.000 do Enem de 2019.

O segundo bloco será dedicado para os professores e gestores escolares. Nele, o SAE Digital junto ao Professor Noslen irá focar em soluções educacionais disponíveis, além das competências e habilidades para auxiliar os educadores no desenvolvimento da escrita dos alunos, com a proposta de reforçar protagonismo no processo de aprendizagem.

A redação do Enem é fundamental para o bom desempenho na prova como um todo, pois possui um peso expressivo na composição da nota final, cuja pontuação máxima é de 1.000 pontos. A nota da redação é somada às notas alcançadas em cada uma das quatro áreas do conhecimento aferidas na prova objetiva, e o resultado final é definido com base na divisão dessa pontuação por cinco.

As aulas são realizadas ao vivo, e ficam também posteriormente disponíveis no canal do Youtube do SAE Digital, onde também é possível acompanhar a postagem de videoaulas organizadas por matérias e divididas por dia, com os conteúdos programáticos desde o 1º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio.

Serviço

Aulão de redação do Enem?

Dia: 25 de fevereiro

Horário: 17h – Horário de Brasília

Inscrição gratuita neste link