A Caixa Econômica Federal começa a pagar, nesta sexta-feira (18), o Auxílio Brasil de R$ 400 para cerca de 18 milhões de famílias em todo o país. O benefício substituiu o Bolsa Família em novembro de 2021 e se tornou o principal programa de distribuição de renda após o auxílio emergencial, que terminou em outubro.

A liberação do dinheiro segue um calendário próprio, conforme o final do NIS (Número de Identificação Social). Nesta sexta, recebe o benefício quem tem NIS com final 1. O pagamento de março vai até o dia 31, quando o dinheiro é liberado a beneficiários com NIS final zero.

O valor de R$ 400 é o mínimo garantido pelo governo até o final de 2022, ano eleitoral, no qual o presidente Jair Bolsonaro (PL) planeja concorrer à reeleição. Como o programa agrega incentivos como bolsa de pesquisa e esportiva, algumas famílias podem receber mais.

Segundo o Ministério da Cidadania, o Auxílio Brasil pagou um benefício médio de R$ 409 em fevereiro para 18 milhões de famílias, ao custo total de R$ 7,2 bilhões.

Também é possível checar os valores pelo aplicativo Meu CadÚnico e na central de relacionamento da Cidadania, pelos telefones 121 ou 0800-7072003.

Para fazer a consulta por telefone, o beneficiário pode, ainda, ligar para o número 111. Neste caso, após a gravação, o é preciso digitar a opção 1. Depois, o usuário escolhe 1 novamente, caso queira informações por meio do número do CPF. Se a consulta for com o número do NIS, a opção escolhida deve ser a 2.

Pelo Caixa Tem, é possível ver saldo e extrato da conta-poupança digital ao baixar ou atualizar o aplicativo. No app, o beneficiário deve clicar em “Entrar”. Haverá uma fila de espera virtual e, após chegar a vez, há dez minutos para usar o Caixa Tem. À esquerda, acima, em “Mostrar saldo”, será possível ver o valor. Para saber mais detalhes sobre a conta, o usuário deve ir na opção “Extrato”, a terceira de cima para baixo.

No aplicativo do Auxílio Brasil, a consulta é feita em “Acessar”, com o número do CPF do responsável pela unidade familiar. O beneficiário deve informar os dados solicitados e seguir as orientações para ver o valor.

Como é o pagamento?

O pagamento é feito pela Caixa Econômica Federal. O dinheiro é liberado conforme o calendário mensal do programa, por meio do Caixa Tem e de saque com o cartão do Auxílio Brasil. A retirada pode ser feita nos caixas eletrônicos, nas agências da Caixa e nas lotéricas.

Segundo o Ministério da Cidadania, com a inclusão de 556 mil novos beneficiários no Auxílio Brasil no mês passado, a fila para o benefício está zerada. No entanto, mês a mês é realizada a inclusão ou exclusão no programa, conforme pente-fino da Cidadania e a inclusão dos cidadãos no CadÚnico.

Para fazer parte do programa, a família deve ter os dados atualizados no CadÚnico nos últimos 24 meses. As informações devem ser as mesmas que constam em outras bases de dados do governo federal. Além disso, é preciso atender aos critérios de renda. São beneficiadas famílias em situação de pobreza e extrema pobreza.

Neste último caso, é preciso ter em sua composição grávidas, mães que amamentem, crianças, adolescentes ou jovens entre 0 e 21 anos incompletos.

As famílias extremamente pobres são aquelas que têm renda familiar mensal por pessoa de até R$ 105. As consideradas pobres são aquelas com renda familiar per capita que vai de R$ 101 a R$ 200.

Ao entrar no programa, os beneficiários recebem, pelos Correios, duas cartas da Caixa, uma com orientações gerais sobre o Auxílio Brasil e a segunda com o cartão para movimentação bancária.