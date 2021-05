A segunda parcela da nova rodada do auxílio emergencial é paga nesta sexta-feira (21) para os trabalhadores informais nascidos em maio. O benefício liberado pela Caixa Econômica Federal terá parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família.

O pagamento, de acordo com informações da Agência Brasil, também será feito a inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) nascidos no mesmo mês.

O dinheiro será depositado nas contas poupança digitais e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Somente de duas a três semanas após o depósito, o dinheiro poderá ser sacado em espécie ou transferido para uma conta-corrente.

Calendário da 2ª parcela do Auxílio Emergencial 2021. Imagem: Divulgação/Governo Federal

Também nesta sexta-feira (21), beneficiários do Bolsa Família com o Número de Inscrição Social (NIS) de dígito final 4 poderão sacar o benefício. Para os beneficiários do Bolsa Família, o pagamento ocorre de forma distinta. Os inscritos podem sacar diretamente o dinheiro nos dez últimos dias úteis de cada mês, com base no dígito final do NIS.