A Caixa Econômica Federal liberou nesta quarta-feira (5) o saque da primeira parcela do auxílio emergencial 2021 para nascidos em abril. De acordo com o banco, 45,6 milhões de beneficiários vão receber a nova rodada de pagamento do auxílio do governo federal. A data para saque é conforme o mês de aniversário do beneficiário.

LEIA TAMBÉM – Dona da Sadia, Perdigão e Qualy anuncia investimento de R$ 292 milhões no Paraná

Os recursos, que antes só poderiam ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, agora também estão liberados para transferência para conta corrente, sem custos, segundo a Caixa. A consulta da situação do benefício pode ser feita direto no site da Caixa.

Veja a data para saque do auxílio emergencial 2021 por mês de aniversário:

Janeiro, saque em 30 de abril;

Fevereiro, saque em 3 de maio;

Março, saque em 4 de maio;

Abril, saque em 5 de maio;

Maio, saque em 6 de maio;

Junho, saque em 7 de maio;

Julho, saque em 10 de maio;

Agosto, saque em 11 de maio;

Setembro, saque em 12 de maio;

Outubro, saque em 13 de maio;

Novembro, saque em 14 de maio;

Dezembro, saque em 17 de maio;