Os pneus de um avião de pequeno porte estouraram na tarde deste domingo (09), no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, enquanto ele taxiava na pista, fazendo com que a aeronave derrapasse.

Segundo a Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária), o acidente ocorre no pneu do trem de pouso traseiro, às 13h32, após a aeronave pousar, e fez com que ela saísse da pista, parando na taxiway.

Taxiway é uma faixa de pista em um aeródromo em que a aeronave pode trafegar para um hangar, terminal ou pista.

Segundo o órgão, responsável pela administração dos aeroportos brasileiros, as equipes técnicas foram acionadas e as providências necessárias tomadas de imediato para a retirada da aeronave o mais rápido possível.

“Cinco pessoas estavam a bordo. Ninguém ficou ferido. A pista principal está interditada, já a auxiliar está liberada para aviação executiva”, informou o órgão.

A estimativa é que a interdição acabe ainda na tarde deste domingo (09). De acordo com imagens postadas nas redes e compartilhadas pelos internautas, por pouco o avião não ultrapassa a cabeceira da pista.