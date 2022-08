A passagem de um ciclone extratropical pela costa do Paraná e Santa Catarina nesta quarta-feira (10) provocou estragos e deixou um rastro de destruição por onde passou. Em Balneário Camboriú, Litoral de Santa Catarina, uma balada flutuante que inauguraria em breve foi arrastada para o alto mar.

A Dejour Club seria a primeira balada flutuante itinerante do estado. Com a forte chuva e as rajadas de vento que ultrapassaram 100 km/h, a estrutura da plataforma se desprendeu da região da Praia Central.

LEIA TAMBÉM:

>> Vídeos: ciclone extratropical deixa rastro de destruição em SC e Paraná

>> Ciclone causa estragos pelo Litoral do Paraná; 22 mil casas estão no escuro

Foram acionados barcos de resgate e o Barco Pirata da região também tentou ajudar a conter a plataforma, mas não foi possível salvar a estrutura. No momento que aconteceu a tragédia, nenhuma pessoa estava a bordo do clube.

Investimento alto

A plataforma náutica começou a ser construída em Balneário Camboriú em março de 2021 com investimento inicial de R$ 1,4 milhão por parte de seus sócios, os empresários Álvaro Garnero, Reinaldo Oliveira e Lucas Araújo.

A proposta era de que depois de Camboriú, a estrutura visitaria outras cidades. A reportagem da Tribuna tentou contato com os sócios do empreendimento, mas não recebeu retorno até a publicação desta reportagem.