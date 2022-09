Golpe com PIX

Uma estudante de Bauru (SP) sofreu uma tentativa de golpe que acabou com um final inusitado. Priscila Campolim de Campos, 20, recebeu uma mensagem na noite desta terça-feira (6) um sujeito que alegava ser atendente de um banco. Desconfiada, a jovem retrucou o golpista, que assumiu a tentativa de fraude e ainda a paquerou.

“Eu já sabia que atendimento de banco não entra em contato assim por WhatsApp. Eu já trabalhei com isso, então, sou esperta. Esse tipo de golpe é muito comum”, alertou ela à reportagem.

No texto, o homem pedia para que ela confirmasse uma transação.

“Meu contato é referente a uma transação aprovada em meu sistema no valor de R$ 2.759,93 às 13:32. Caso tenha reconhecimento desta transação digite SIM caso desconheça digite NÃO”, dizia a mensagem.

Priscila diz que, inicialmente, xingou o golpista. “Ele mandou um áudio dizendo: ‘Vai que você cai no golpe, nunca se sabe’.”

“Enche o saco de outra pessoa. Eu não tenho conta nesse banco”, disse a estudante. “Seu cartão, eu já clonei ele umas duas vezes. Passar bem”, respondeu o golpista.

A jovem retrucou afirmando que não tinha cartão nem de crédito ou débito, mas o golpista disse que sabia tudo dela e compartilhou uma série de dados da estudante.

“Eu perguntei para ele como ele tinha encontrado aquelas informações minhas”, diz a estudante. “Eu continuei sendo ‘simpática’ para descobrir isso dele, achei que era o melhor caminho, mas não tive sucesso.”

Foi então que, em dado momento, o golpista inicia um flerte com a estudante: “Nossa, Pri, mas você é uma gatinha hein”, escreve ele. “Manda uma foto sua para eu ver. Pri. Vem se envolver, bebê. Com o Raul.”

A estudante responde dando risadas da situação e o golpista então pede desculpas pela tentativa. “Desculpa aí, amiga. Você sabe, ‘nois’ tá na luta. Não sabe quem é quem, mas ‘dahora’ (sic). Você tem entendimento. Pix tá bloqueando, civil tá atrás. Tá puxado”, diz ele.

Priscila diz para ele “se cuidar” e o golpista então pede desculpas pela tentativa: “Você também bebê. Fica com Deus. Toma cuidado. Avisa a família que ‘nóis’ tamo na ‘city’ [cidade, em inglês] pra tomar cuidado, tá bom. Fica com Deus, amiga. Desculpa qualquer coisa (sic).”

Em outra série de mensagens, ele ainda questiona: “Você é essa loirinha mesmo? Jesus amado. Até largo o golpe para ficar com você.” Na sequência, ele diz que irá para a próxima vítima: “Quem sabe alguém faz um pix hoje.”

Apesar da tentativa de crime, a estudante diz que riu da situação. “Eu achei engraçado. Eu sei que tem um ser humano por trás, acima de tudo um brasileiro, então eu não me surpreendi com as respostas dele. Minha família já tinha passado por situações de tentativa de golpe, mas ninguém respondeu muito.”

Ela ainda conta que, mais tarde, o sujeito pediu para que ela não o denunciasse e que havia salvado número dela para entrar em contato depois. “Mas ele nunca mais falou comigo, e nem eu com ele.”