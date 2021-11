Depois do papagaio, o show foi de um Bem-Te-Vi–Rajado. A visita do pássaro aconteceu diante de uma câmera de monitoramento da BR-116, em Monte Castelo, na região norte de Santa Catarina. A apresentação foi registrada pela concessionária que administra o trecho e visualizada coincidentemente pelo mesmo operador que verificou o papagaio, apesar de serem pontos diferentes na rodovia. No caso do papagaio, o show ocorreu no quilômetro 115 da BR-116 na região de Curitiba.

O Bem-te-vi apareceu na manhã de quarta-feira (10), próximo das 11h. De acordo com a empresa, Diogo Willms, operador do sistema percebeu a chegada do pássaro enquanto fazia o monitoramento de tráfego na rodovia. Nas imagens, percebe-se que a espécie de Bem-Te-Vi-Rajado, ou Myiodynastes maculatus, tenta “bicar” a câmera ( ver vídeo).

Bem-Te-Vi-Rajado deu show na câmera de monitoramento na BR-116. Foto: Reprodução/Arteris Planalto Sul.

“Foi a mesma situação do papagaio. Eu percebi a movimentação da câmera, chamou minha atenção e pude ter essa experiência de acompanhar esse animalzinho dando as caras por alguns segundos na tela. Chamei meu colega para acompanhar. É muito interessante receber essas visitas inesperadas”, afirmou Diogo Willms, em entrevista ao site G1.

Hoje (10), uma aparição inusitada na câmera CFTV da @Arteris_APS foi registrada pelo Centro de Controle de Operações. Identificado como um Bem-Te-Vi-Rajado (Myiodynastes maculatus), o pássaro deu um 'oi' para câmera do km 101 na BR-116/SC, em Monte Castelohttps://t.co/k5J3DrJYLR pic.twitter.com/tPXXXoZBKx — Arteris Planalto Sul (@Arteris_APS) November 10, 2021

A presença de aves, tais como papagaios e periquitos, já foi alvo de matéria na Tribuna. Segundo especialista, existe um bom motivo para que elas apareçam por aqui. Relembre!

