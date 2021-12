Faltam poucos dias para sorteio da loteria mais esperado do ano! Desta vez, a Mega da Virada promete uma bolada de R$ 350 milhões para quem acertar os seis números do sorteio especial. O sorteio do concurso 2440 da Mega da Virada será realizado a partir das 20h de 31 de dezembro. Os jogos de bolão têm sido um trunfo dos brasileiros para aumentar as chances de ganhar. Lembrando que a Mega da Virada não acumula, sendo dividido entre os acertadores da quina caso ninguém acerte a sena. Mas e aí, você está participando de algum bolão?

Segundo a Caixa econômica Federal, responsável pelo sorteio da Mega da Virada, fazer uma maior quantidade de jogos, ou jogar mais números, de acordo com as estatísticas das loterias, multiplica em sete vezes a chance de acertar o prêmio principal. Isso se o apostador fizer um bilhete da Mega com sete números ao invés de um jogo simples com seis números. Isso inclui o bolão.

Ao juntar os amigos, colegas do trabalho ou familiares para formar um grupo, ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante que, em caso de premiação, poderá resgatar a sua parte do prêmio individualmente. Ou seja, os apostadores não ficam dependendo de um único bilhete.

Quem aposta ainda pode comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas. De acordo com a Caixa, é só solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, quem jogar poderá pagar uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.

Mega da Virada 2021

Em sua 13ª edição, a Mega da Virada 2021, concurso 2440 da Mega-Sena, terá o sorteio das seis dezenas realizado a partir das 20h (horário de Brasília). A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

