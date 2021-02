O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (11) que uma nova rodada do auxílio emergencial deve ser paga a partir de março e por um período de até quatro meses. O chefe do Executivo afirmou que essa é a alternativa discutida atualmente entre o Executivo e o Congresso. Ele disse, contudo, que não sabe qual seria o valor do benefício.

LEIA TAMBÉM – Não tem como fugir! Parcelamento do IPTU em Curitiba deve ser pago a partir desta quinta-feira

“Está quase certo, ainda não sabemos o valor. Com toda certeza — pode não ser — a partir de março, (por) três, quatro meses”, disse em conversa com jornalistas ao final de evento do governo em Alcântara (MA). “Isso que está sendo acertado com o Executivo e com o Parlamento também porque temos que ter responsabilidade fiscal”, acrescentou. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já disse que aceita mais três parcelas de R$ 200, mas condiciona a aprovação de uma nova rodada à aprovação de medidas de ajuste fiscal.

O presidente não deu detalhes de quantas pessoas vão ser contempladas com essa nova rodada do auxílio. Guedes já disse que a ideia é atender à metade dos 64 milhões de beneficiários que receberam no ano passado.

Nesta quinta, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), cobrou publicamente o ministro da Economia por uma nova rodada do auxílio emergencial com “uma alternativa viável” para o benefício ser concedido.