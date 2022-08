O presidente Jair Bolsonaro (PL) se envolveu nesta quinta-feira (18) em uma confusão com o youtuber Wilker Leão na saída do Palácio da Alvorada, em Brasília.

As imagens foram registradas pela TV Globo. Bolsonaro agarra Wilker pela camisa e tenta tirar seu celular, após ser xingado de “tchutchuca do centrão” e “vagabundo”. Assista abaixo ao vídeo publicado pelo youtuber Wilker Leão em seu canal:

Gravando com o celular em meio a apoiadores do presidente, o youtuber questiona Bolsonaro sobre a sanção ao projeto que delimitou a delação premiada -ele é então retirado e jogado no chão.

Wilker chama Bolsonaro de “tchutchuca do centrão” e o xinga de “safado”, “covarde” e “vagabundo”. Ao se aproximar novamente, o chefe do Executivo puxa o youtuber pelo braço e tenta tirar o celular de sua mão.

Neste momento, integrantes da segurança do presidente afastam Wilker do presidente e de seus apoiadores. Bolsonaro pede para que não filmem o momento. “Filma, não”.

Enquanto o rapaz está afastado, o presidente fala com os apoiadores para não agirem contra ele, porque “isso vai continuar”. “É o direito dele, mas está sendo mal educado”, afirmou.

Depois, Wilker volta e os dois conversam, mais tranquilos. O presidente diz que ele pode filmar. Então, o youtuber questiona-o sobre delação premiada, armas e as emendas de relator.

“Não posso ser um cara, presidente, 100%, vai desagradar um ou outro em alguma ou outra coisa, vai desagradar”, disse.]

O chefe do Executivo se defendeu de sua aliança com o centrão, criticada pelo youtuber. Ele disse precisar do apoio do centrão para governar, uma vez que são cerca de 300 deputados entre os 513.

“Todo partido tem pessoas que devem alguma coisa, ou você acha que o PT não tem?”, questionou.

Enquanto eles falavam, apoiadores se queixavam do youtuber. Pediam que parasse, para que pudessem fazer selfies, e chamavam-no de “inconveniente”. Logo depois, Bolsonaro encerra a conversa e vai embora.

Visita anterior

Wilker já esteve no Palácio da Alvorada entre apoiadores do presidente há cerca de um mês. Na ocasião, fez um vídeo questionando-os a respeito da reunião do chefe do Executivo com embaixadores para desacreditar as urnas eletrônicas.

Em seu canal do Youtube, ele se apresenta como advogado e cabo do Exército, e diz tratar sobre “temas polêmicos e relevantes acerca do militarismo, do direito e da política”.

‘Política do tomá-lá-dá-cá’

Em 2020, para evitar a abertura de um processo de impeachment, Bolsonaro intensificou a ampliação de sua base aliada por meio da antes contestada política do tomá-lá-dá-cá, com a entrega de cargos e recursos para parlamentares aliados do governo, em especial do chamado bloco do centrão.

A Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba), por exemplo, é uma empresa estatal entregue por Bolsonaro ao controle desse grupo em troca de apoio político. Ela foi turbinada às custas das emendas de relator, que favorecem parlamentares influentes do centrão.

Impulsionada por verbas de emendas parlamentares, a Codevasf já firmou contratos para distribuição de quase R$ 600 milhões em máquinas, veículos e equipamentos desde 2021, mas sem critérios técnicos e para atender a vontade de deputados federais e senadores.

Às portas do período eleitoral e na esteira da explosão de gastos com emendas de relator, os valores com esse tipo de doação saltaram de R$ 178 milhões, em 2020, para R$ 487 milhões, em 2021, alta de 173%.

Só nos primeiros cinco meses de 2022, o montante chegou a R$ 100 milhões, segundo levantamento da Folha a partir de dados obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação.

A lista de bens distribuídos principalmente a aliados dos parlamentares padrinhos das emendas inclui até kits de panificação e freezers, além de barcos de alumínio, furgões, caminhões basculantes, caminhões de lixo, tratores, implementos agrícolas, motoniveladoras e retroescavadeiras.