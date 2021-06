Novas pesquisas divulgadas nesta sexta-feira apontam o resultado para uma possível disputa eleitoral para a presidência entre Jair Bolsonaro (Sem Partido) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na primeira pesquisa, do Instituto Ipec, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece em primeiro em uma pesquisa eleitoral para a Presidência da República nas eleições 2022. O levantamento foi divulgado nesta sexta-feira (25) pelo Ipec. O presidente Jair Bolsonaro aparece em segundo lugar, com 23% das intenções. Os dados ainda mostram o potencial de voto de cada candidato ao Palácio do Planalto e a aprovação do governo Bolsonaro.

Já uma outra pesquisa, com dados divulgados pela Exame/Ideia, nesta sexta-feira (25), aponta um empate técnico entre Lula e Bolsonaro. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece numericamente à frente do presidente Jair Bolsonaro na pesquisa eleitoral para as eleições 2022, mas tecnicamente empatado pela margem de erro.