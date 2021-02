A aprovação do governo Jair Bolsonaro caiu em janeiro, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira (18) pela XP Investimentos em parceria com o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe). O levantamento aponta que 32% consideram a gestão “boa ou ótima”, ante 38% na pesquisa divulgada em dezembro.

A pesquisa, no entanto, mostra alta na reprovação do governo, de 35% para 40%. Já entre os que consideram a gestão regular passou de 35% para 38%. Além disso, segundo o levantamento, é a primeira vez em que há aumento no percentual dos críticos ao governo e redução no de apoiadores e, desde julho, a primeira vez em que a avaliação negativa supera a positiva.

Foram entrevistadas mil mil pessoas, por telefone, entre os dias 11 e 14 de janeiro em todo o país. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais.