As pesquisas eleitorais mais recentes dos institutos Datafolha, DataPoder e Exame/Ideia, além dos resultados gerais em todo o país, também mediram o desempenho dos possíveis candidatos a presidente da República por região do país. Assim como no cenário nacional, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparecem na liderança em todos os cenários regionalizados.

Veja abaixo o cenário de 1.º turno por região do Brasil:

Datafolha

Sudeste

Lula: 36%

Bolsonaro: 23%

Sergio Moro: 7%

Ciro Gomes: 7%

Luciano Huck: 4%

João Doria: 4%

Mandetta: 2%

Amoêdo: 2%

Sul

Lula: 36%

Bolsonaro: 28%

Sergio Moro: 7%

Ciro Gomes: 3%

Luciano Huck: 7%

João Doria: 2%

Mandetta: 2%

Amoêdo: 1%

Nordeste

Lula: 56%

Bolsonaro: 18%

Sergio Moro: 3%

Ciro Gomes: 6%

Luciano Huck: 3%

João Doria: 1%

Mandetta: 1%

Amoêdo: 1%

Centro-Oeste/Norte

Lula: 35%

Bolsonaro: 28%

Sergio Moro: 12%

Ciro Gomes: 4%

Luciano Huck: 5%

João Doria: 1%

Mandetta: 1%

Amoêdo: 2%

Metodologia: o Datafolha realizou 2.071 entrevistas presenciais entre os dias 11 e 12 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

PoderData

Sudeste

Lula: 28%

Bolsonaro: 25%

Ciro Gomes: 8%

Amoêdo: 8%

Luciano Huck: 4%

João Doria: 6%

Sergio Moro: 4%

Mandetta: 4%

Sul

Bolsonaro: 38%

Lula: 15%

Ciro Gomes: 3%

Amoêdo: 8%

Luciano Huck: 12%

João Doria: 4%

Sergio Moro: 3%

Mandetta: 5%

Centro-Oeste

Lula: 35%

Bolsonaro: 21%

Ciro Gomes: 11%

Amoêdo: 3%

Luciano Huck: 2%

João Doria: 1%

Sergio Moro: 13%

Mandetta: 4%

Norte

Lula: 34%

Bolsonaro: 47%

Ciro Gomes: 3%

Amoêdo: 0%

Luciano Huck: 5%

João Doria: 1%

Sergio Moro: 5%

Mandetta: 2%

Nordeste

Lula: 47%

Bolsonaro: 35%

Ciro Gomes: 7%

Amoêdo: 1%

Luciano Huck: 1%

João Doria: 1%

Sergio Moro: 0%

Mandetta: 2%

Metodologia: o PoderData realizou 2,5 mil entrevistas por telefone entre os dias 10 e 12 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Exame/Ideia*

Sudeste

Lula: 47%

Bolsonaro: 38%

Nordeste

Lula: 50%

Bolsonaro 35%

Norte

Bolsonaro: 64%

Lula: 25%

Sul

Bolsonaro: 45%

Lula: 26%

Centro-Oeste

Bolsonaro: 42%

Lula: 34%

* Não foram divulgadas os porcentuais de intenção de voto em outros candidatos na divisão por regiões

Metodologia: a pesquisa Exame/Ideia foi realizada entre os dias 19 e 20 de maio após ouvir 1,2 mil pessoas por telefone, com ligações tanto para fixos residenciais, quanto para telefones celulares. O grau de confiança da pesquisa é de 95%, em uma margem de erro de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos.